Miami (EE.UU.),.- Al Horford habla con veteran?a sobre la buena temporada de los Boston Celtics.

L?deres del Este con un balance de 35-14, esto no sirve de nada si no se llega bien a los playoffs y por eso habla con la misma cautela que transmite al vestuario.

“Uno quiere mirar hacia adelante pero la realidad es que nos falta mucho baloncesto por jugar antes de la postemporada”, afirma el p?vot dominicano a Efe.

Para ello, nada como ir partido a partido- “Me siento bien donde estamos ahora mismo pero tenemos que ir d?a a d?a, enfocarnos en eso y tratar de seguir mejorando como grupo>>.

Es un discurso conservador, muy justificado despu?s de las dos derrotas sufridas en su gira por Florida- ante Orlando Magic el lunes (113-98) y frente a Miami Heat el martes (98-95).

En la primera de ellas jug? un Horford que no pudo evitar la derrota de su equipo.

Pero es que perder ante Orlando Magic ya no parece un accidente porque el equipo dirigido por Jamahl Mosley, decimotercero en el Este, lleva sorprendentemente tres triunfos consecutivos contra los Celtics.

“Es curioso, en realidad no tengo una respuesta que dar sobre eso.

Ha sucedido as? por alguna raz?n y no s? c?mo explicarlo. Yo s? que si nos enfrent?ramos en una etapa de playoffs, las cosas ser?an diferentes. Pero tal y como ha ido el calendario ha pasado as?”, reflexiona.

Se podr?a decir que Horford es el gur? de estos Celtics, una de las piezas fundamentales sin la cual no se entender?a el proyecto ideado por Brad Stevens desde las oficinas del TD Garden.

Llevar la voz cantante no le resulta inc?modo- “Siempre me ha tocado ser uno de los l?deres en el vestuario y llevar al grupo, estar pendiente. Tom? ese rol el a?o pasado y este a?o me toca m?s cuando llega una adversidad. Pero me siento c?modo y lo hago de manera natural>>.

Es un estatus que reconoce el vestuario de los Celtics, pero tambi?n los rivales mostrando un respeto enorme por su figura. Bam Adebayo es uno de los que m?s le han ‘sufrido’ y as? lo define en preguntas a Efe- “Siento que Horford es el veterano de ese equipo, que est? cuando se le necesita>>.

“Puedes notarlo cuando est? en la pista, dirigiendo a los compa?eros, gui?ndoles en los tiempos muertos, pidi?ndoles que se hablen entre ellos, que se comuniquen y que est?n en la posici?n correcta. Es un elemento fundamental del ?xito de este a?o pero tambi?n del de la pasada temporada”, a?ade el p?vot de Miami Heat.

Los n?meros del dominicano en este curso son 9,5 puntos, 6,3 rebotes y 2,6 asistencias de media habiendo disputado 38 de los 49 partidos de los Celtics. Sin embargo, medirlo estad?sticamente no le hace justicia ni a los intangibles ni a lo que transmite a sus compa?eros. Pero, ?hasta cu?ndo puede llegar este gran nivel individual? Dosificar las cargas durante la temporada es clave y la profundidad del equipo ayuda a hacerlo.

“No tengo esa necesidad de tener que salir todas las noches y jugar en ese nivel alto que se espera de m?, especialmente en los playoffs. Ahora en la liga regular tenemos muchos jugadores y tanto talento que cualquiera de nosotros puede sobresalir un d?a”, desarrolla.

No existe m?s secreto que la dedicaci?n para mantenerse a este nivel con 36 a?os- “Me toca prepararme mucho m?s, m?s consistente, la clave para m? es seguir haciendo todas las cosas que hago fuera de la cancha con ejercicios, terapias… Requiere mucho trabajo, no s?lo en temporada, tambi?n en las vacaciones>>. M?s all? del liderazgo evidente de Jayson Tatum y Jaylen Brown, hay muchos partidos en los Celtics que se complican y que requieren de la experiencia de Horford.

Sucedi? la pasada semana en los triunfos ante Golden State Warriors y Toronto Raptors, cuando el de Puerto Plata sum? 20 puntos y 10 rebotes frente a los campeones y asegur? el triunfo ante los canadienses con un recital de juego en los ?ltimos dos minutos.

“Tatum y Brown est?n haciendo un trabajo excelente, pero los dem?s tenemos que estar preparados”, apunta. Y ?l lo est?- se desenvuelve en los momentos decisivos como nadie y hasta parece rejuvenecido, tal y como confes? Tatum tras la victoria ante los Warriors- “Brome? con Al, volvi? y parece que hoy tiene 25 a?os. Necesita m?s descansos de dos d?as porque luego regresa y decide el partido>>.