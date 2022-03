SANTO DOMINGO.-La Oficina Nacional de Meteorologia (ONAMET) preve para este sabado nublados con aguaceros, tormentas electricas y rafagas de viento en distintos puntos del pais provocados por la incidencia de una vaguada.

La Onamet pronostica para esta tarde y noche, dicha actividad de aguaceros iran ampliandose paulatinamente hacia otros puntos del sureste (Incluyendo el Gran Santo Domingo) y la zona fronteriza, debido al alto contenido de humedad e inestabilidad en nuestro entorno, al nor/noreste del pais en varios niveles asociada a un sistema frontal en el oceano Atlantico.

Debido a las lluvias que se pronostican para las proximas 24 a 48 horas, la ONAMET mantiene los siguientes niveles de alertas meteorologicos, ante posibles crecidas repentinas de rios, arroyos y canadas, asi como tambien, deslizamientos de tierra e inundaciones urbanas: Puerto Plata, La vega, Espaillat , Santiago y Monsenor Nouel.

Meteorologia preve que para Santo Domingo habra nublados con aguaceros, tormentas electricas aisladas y rafagas de viento, desde las horas matutinas y siendo mas frecuentes en horas de la tarde sobre las regiones norte, noreste, sureste, Cordillera Central y sectores fronterizos.

Distrito Nacional: Nublados con aguaceros, tronadas y rafagas de viento en la tarde y primeras horas de la noche.

Santo Domingo Norte: Nublados con aguaceros, tronadas y rafagas de viento en la tarde y primeras horas de la noche.

Santo Domingo Oeste: Nublados con aguaceros, tronadas y rafagas de viento en la tarde y primeras horas de la noche.

Santo Domingo Este: Nublados con aguaceros, tronadas y rafagas de viento en la tarde y primeras horas de la noche.

El Gran Santo Domingo: Temperatura maxima entre 30 ?C y 32 ?C, la minima entre 19 ?C y 21 ?C.