Barahona.- El hombre que este viernes le propinó varias estocadas a su expareja, en un hecho ocurrido en un recinto universitario en Barahona, había intentado quitarle la vida en otra ocasión y constantemente la amenazaba con matarla.

El relato pertenece a Yerifa Rosario Beltré, hermana de Anny Gabriela Rosario Beltré, de 28 años quien fue agredida por Randy Antonio Gómez López de 35 años, justamente en el Día Internacional de la Mujer.

Yerifa sostuvo que, «su esposo fue que la agredió porque él la amenazaba constantemente, en un mensaje que él le envía a una tía dice que la iba a matar y se iba a entregar».

Añadió que la noche del pasado domingo Gómez López acudió a la casa de sus suegros con intención que quitarle la vida a Anny Gabriela, pero fue sorprendido por los parientes de la víctima y se marchó.

Rosario Beltré agregó que hoy también regresó a esa residencia para «tratar de arreglar las cosas».

«Esta mañana él fue a mi casa tratando dizque de arreglar las cosas y dijo que no iba a hacer eso y nosotros le dijimos: ¡Ay Randy, por favor, no hagas eso que tu tienes una niña con ella, no lo hagas! ¡¿Cómo tu vas a dejar a tu niña huérfana?! Y lo que dijo fue que no lo iba a hacer y él salió de mi casa para la universidad«.

Cómo burló a la seguridad

Según un comunicado de la UASD, el hombre se hizo pasar por estudiante, penetró al campus y se dirigió al lugar donde se encontraba Anny Gabriela Rosario Beltré y procedió a agredirla con un arma blanca.

Ante la desgarradora escena, los estudiantes arremetieron contra el agresor. De su lado la seguridad universitaria intervino, despojó al atacante de su arma y lo entregó a la Policía Nacional.

En cuanto a la víctima, fue trasladada al Hospital Jaime Mota donde fue sometida a una cirugía exploratoria.