SANTO DOMINGO.-Adriana Cruz Tejada, una joven de 23 a?os, ha roto los patrones convencionales que por d?cadas eran reservados para los hombres, y hoy se confunde entre estos.

Con su taladro y alicate en manos hace posible la conectividad del personal de su empresa tanto aqu? como el interior del pa?s.

La Tecn?loga en Redes de la Informaci?n, egresada del Instituto Tecnol?gico de Las Am?ricas (ITLA), no se inmuta a la hora de ejercer su labor como soporte de redes en funci?n en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde se en inici? una pasant?a como estudiante de bachillerato, y al concluir sus estudios desde hace cinco a?os por su talento logr? el puesto que hoy ocupa.

“Yo estoy en esta ?rea desde el bachillerato en el Polit?cnico Favio Amable Mota en Los Mina, que imparte varias disciplinas, cuando me dieron redes no me llamaba la atenci?n, luego me fui encantando y hoy amo lo que hago”, narr? la joven que al concluir la escuela secundaria dada sus limitaciones econ?micas para ir a la universidad ingres? al Instituto T?cnico Superior Comunitario, San Luis, logrando la base para su mejor formaci?n.

Fue as? como descubri? que necesitaba mayor conocimiento y opt? por irse al ITLA, consigui? un primer trabajo como secretaria y con mucho esfuerzo y gracias a que esta ?ltima entidad le ofrec?a la facilidad de un transporte, se perfeccion? en redes. Hoy trabaja para la sede de Medio Ambiente y a nivel nacional conectando las Direcciones Provinciales para que estos tengan comunicaci?n directa, adem?s, a nivel f?sico en las remodelaciones internas de la instituci?n.

“Me siento muy bien porque desde chiquita compart?a con mis tres hermanos varones cuando mi mam? sal?a y no quer?a dejarme sola. Me gusta este trabajo aunque muchas mujeres lo ven pesado”, refiere Adriana, que tambi?n ayuda a su madre en la reparaci?n de muebles y corte de madera, porque es tapicera.

Afirma que es dif?cil trabajar y estudiar, pero le dice a j?venes que s? se puede, y cuenta con satisfacci?n que sal?a de su casa a las 6:00 de la ma?ana y llegaba pasadas las 11:00 p. m. haciendo toda una traves?a traves?a tomando carros, guagua y motor.

Su destreza la consigui? trabajando y asimilandoPr?ctica. Entiende que la mayor?a de sus habilidades las fortalece a trav?s de la Direcci?n de Tecnolog?a y Comunicaciones, ya que ha pasado por m?s de diez departamentos y las Direcciones Provinciales brindando servicios.

Estar en una instituci?n que defiende los recursos naturales le ha permite valorar todo lo que le rodea y ama los animales.

“Reusamos muchos materiales que otros consideran basura y hasta decoramos con estos ahora en Navidad”. Cuenta que en ocasiones carga la cartera como si fuera un safac?n por entender que los desechos deben tener disposci?n final.