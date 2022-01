Adenz Naranjo, de abogada y catedr?tica universitaria a El Reperpero

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo. – Seguro muchos la han visto en su rol de conductora del programa nocturno del grupo Telemicro, “El Reperpero”, sin embargo, m?s que un cuerpo monumental, una cara bonita y una voz encantadora, Adenz Naranjo, es abogada en derecho, experta en Relaciones Internacionales, catedr?tica y locutora.

Naranjo, quien entr? de manera formal al show nocturno en noviembre pasado, est? confiada con este nuevo reto en su carrera, y asegura que para ella ser? f?cil desempe?ar el rol porque est? preparada profesionalmente y no teme a los desaf?os.

Adem?s, dice sentirse feliz de estar en “El Reperpero” porque a su juicio, se parece mucho a “Bienvenidos”, un programa venezolano que alcanz? fama internacional y que fue muy visto en la Rep?blica Dominicana en los a?os de 1980 y que, aunque ella no hab?a nacido, dice conocer toda su historia.

Naranjo, conocida tambi?n como “La chica del beso”, se define como una mujer fuerte e hija del Rey, asegura que su mayor reto en esta nueva etapa es mantenerse firme en medio de la adversidad y las “dobles caras”.

Al hablar de sus prioridades cita: “Dios, mi familia, cumplir con mi responsabilidad laboral y sacar adelante los proyectos del 2022, la Cocina de Adenz y mi canal de YouTube”.

Sobre Adenz

Se form? profesionalmente en Universidad bicentenario de Aragua (UBA), en Licenciatura en Derecho; Derecho y Relaciones internacionales, en Caribbean International University (CIU ) World Trade Center Curacao, Radios y televisi?n; Radio y Televisi?n en la Universidad central de Venezuela y Derecho M?dico, en la Universidad Panamericana del Puerto.

Tras ejercer en Venezuela, su pa?s natal las diferentes carreras para las cuales se prepar?, visita a la Rep?blica Dominicana en el 2008 de la mano de una empresa trasnacional por motivos laborales.

“Se dio la oportunidad de traer a mi hermana a la Rep?blica Dominicana, para ayudarla a establecerse y mi sorpresa fue que mucha gente ya me conoc?a porque me segu?a en las redes sociales. Pues logre obtener clientes en el ?rea fitness ya que doy asesor?a de salud bienestar y fit como coach nutricional. De esa forma me fue atrapando el pa?s ya que me permiti? conocer m?s a su gente y su calidez”, explica la venezolana en una nota de prensa.

Recuerda que su primera oportunidad en el ?mbito laboral fue en cachica.com, luego en “Aqu? se habla espa?ol”, tambi?n labor? en el programa radial “El quita tru?o”, de donde pas? a laborar a S?per Canal 33.

“Logr? estar como invitada en Los Soberano, Micr?fono de Oro, Premios La Silla, Cana Dorada y un sin n?mero de actividades que me llevaron a ser m?s conocida a nivel local y de manera positiva”, detalla.

Adem?s de sus proyectos digitales y de negocios, Adenz Healthy, como se conoce en las redes sociales, busca retomar su marca personal, su l?nea de accesorios, escribir un libro y poner en ejecuci?n @amordeperros5, un proyecto con animales.