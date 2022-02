Londres.- La cantante Adele se llev? este martes el premio Brit al mejor ?lbum del a?o, por su cuarto ?lbum <<30" en la ceremonia celebrada en el O2 de Londres.

Adele, que adem?s gan? los premios a mejor canci?n del a?o, con “Easy On Me”, y mejor artista del a?o, se impuso en la categor?a de mejor ?lbum del a?o, la m?s prestigiosa de la noche, a Dave, con “We’re All Alone In This Together, Ed Sheeran, con “Equals”, Little Simz, con “Sometimes I Might Be Introvert”, y Sam Fender, con “Seventeen Going Under>>.

Adele suma en total doce premios Brit, lo que la coloca segunda en la clasificaci?n hist?rica, por delante de Coldplay, que tiene nueve, y solo por detr?s de Robbie Williams, que gan? trece en solitario y cinco m?s con Take That.