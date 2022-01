Abogado de Alexis Medina dice informes de la C?mara de Cuentas quedar?n fuera del expediente caso Antipulpo

The content originally appeared on: El Dia

Santo Domingo.- Carlos Salcedo, abogado de Alexis Medina, principal inculpado en el expediente del caso Antipulpo vaticin? que los informes que prepar? la C?mara de Cuentas quedar?n fuera de la pieza acusatoria sometida recientemente por el Ministerio P?blico.

Dichos informes contienen una serie de supuestas violaciones a las disposiciones legales en las cuales habr?a incurrido Medina S?nchez en los negocios que realiz? con varias instituciones del gobierno en las administraciones de su hermano, el expresidente Danilo Medina.

Salcedo no quiso entrar en detalles sobre las razones por las cuales dichos informes elaborados por el ?rgano fiscalizador del Estado quedar?n fuera de la pieza acusatoria.

Entrevistado por H?ctor Herrera Cabral en el programa D’AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el jurista dijo que el Ministerio P?blico lo que hizo fue una “trapacer?a procesal” que tendr? sus consecuencias.

Agreg? que las violaciones a las normas en las que incurrieron los fiscales, con respecto a ese caso, tendr?n consecuencias perniciosas para el mencionado expediente.

“Yo no voy anunciar mis estrategias, ahora yo te voy a decir una cosa hoy como primicia, los informes de C?mara de Cuentas no existen, ni van a existir en el proceso, y usted lo ver?, van a quedar fuera, los informes de C?mara de Cuentas, yo no voy a decir m?s, ni voy a decir porqu?, el Ministerio P?blico tendr? que estudiarlos, pero van a quedar fuera”, dijo enf?ticamente la defensa t?cnica de Alexis Medina.

El reconocido jurista recalc? que dichos informes quedar?n fuera “cuando explote la bomba de lo que yo tengo, tu puedes estar seguro que quedar?n fuera, donde haya jueces independientes e imparciales, como lo hicieron las juezas del Primer Tribunal Colegiado con las delaciones premiadas en el caso Odebrecht”.

Carlos Salcedo record? que hab?a vaticinado lo que ocurrir?a con el expediente de Odebrecht, y otros casos que se han ca?do en los tribunales por deficiencias en la acusaci?n del Ministerio P?blico.

“Se violaron normas elementales en los informes de C?mara de Cuentas, por ejemplo, para tu correr primero tiene que caminar, y para poder caminar tiene que gatear primero, para los informes de C?mara de Cuentas no se gate?, simplemente digo eso, no puedo decir m?s”, dijo Salcedo.

“Pero buen?simo para los niveles de garant?as que tienen que obrar, no por parte de la defensa, el Ministerio P?blico es el representante de la sociedad, no solo de la v?ctima, de la sociedad, la sociedad son las v?ctimas, los acusados, partes civiles, actores civiles, todas las partes”, precis?.

Lament? que el Ministerio P?blico se est? comportando como una parte del proceso, que lo es, pero es una parte que representa a todo el mundo, y cuando hace una investigaci?n tiene que buscar pruebas de cargos y de descargos, tal y como lo establece el art?culo 260 del C?digo Procesal Penal, y lo dicen otras normas en la Rep?blica Dominicana, y est? resguardado por principios constitucionales e instrumentos internacionales.

Abogado de Alexis Medina dice Ministerio P?blico tiene un “blindaje de aplausos” con acusaci?n contra su defendido

El doctor Carlos Salcedo volvi? a restar importancia al blindaje que dice tener el Ministerio P?blico con respecto al caso “Antipulpo” cuyo principal encartado es su defendido Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina.

“Ese es un blindaje de aplausos, el aplauso que se ha buscado para que la poblaci?n, con leg?timo derecho, respalde las actuaciones del Ministerio P?blico, sin saber la poblaci?n, que parte de ese blindaje popular de aplausos, es un blindaje que tiende muchas veces a guardar y proteger grandes debilidades”, sentenci?.

Dice que se esconden debilidades atroces desde el punto de vista del proceso, y eso lo est? diciendo el t?cnico, no el acad?mico, doctrinario y analista pol?tico.

“Ese expediente da lugar a un blindaje, no de la acusaci?n, sino un blindaje de la defensa, y este es un blindaje de amianto, no un blindaje de pacotilla, porque est? respaldado en populismo penal”, remach? el exdirector ejecutivo de la Fundaci?n Institucionalidad y Justicia.

Record? que cuando el art?culo 290 del C?digo Procesal Penal establece la transparencia que debe haber en la investigaci?n para las partes, eso significa que cada actuaci?n del Ministerio P?blico debe ser puesta a la disposici?n de la defensa con la finalidad de que pueda tener las mismas cargas argumentativas que el Ministerio P?blico.

“Pueda tener, en igualdad de condiciones, las mismas herramientas del Ministerio P?blico, proponer diligencias, proponer actuaciones, que cambien el curso de la investigaci?n del ?rgano persecutor”, indic?.

Salcedo dijo que si el Ministerio P?blico oculta, no entrega, no abre la carpeta fiscal a la defensa, est? dejando un expediente sin blindaje, porque eso da oportunidad de exclusiones probatorias como ocurri? en Odebrecht, y eso se exigi?, se cerr? la investigaci?n, ya no hay lugar a enderezar ese problema, ese es un problema que va a persistir desde el punto de vista constitucional, de los instrumentos internacionales y de la propia norma procesal en la Rep?blica Dominicana, va a persistir, con consecuencias dram?ticamente perniciosa para el expediente.

Dijo que le gusta litigar contra expedientes solidos, no con debilidades, porque es su costumbre en su ejercicio por m?s de 35 a?os, pero en este caso particular, la vocingler?a, la palabrer?a del Ministerio P?blico, que es muy bueno, con capacidad sobrada para hacerlo bien, que no le luce hacer ese tipo de expediente, y eso le facilita a ?l una defensa bastante c?moda.