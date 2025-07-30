Local News
Abinader le responde a Leonel sobre recursos de Aerodom; anuncia segunda terminal del AILA
07 August 2025
El Presidente dice que los trabajos en la vía expresa de la Plaza de la Bandera, que se inaugurará en octubre, y la ampliación de la República de Colombia son con esos recursos.
