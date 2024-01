SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) realizó este domingo el lanzamiento de su campaña municipal, en un multitudinario acto encabezado por su candidato presidencial Luis Abinader.

En el acto, celebrado en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, participaron todos los cantidades a alcaldes y directores de esa organización, además de una coalición de 22 partidos aliados que apoyan la reelección del presidente Abinader.

Al ofrecer el discurso central de la actividad, el candidato presidencial Luis Abinader anunció que acompañará a los candidatos a alcaldes del PRM, iniciando hoy con Betty Gerónimo en Santo Domingo Norte y Dio Astacio en Santo Domingo Este.

«Ya le dimos gabela, ya le dimos espacios y a pesar de eso en los números no pasan de 24%. Imagínense ahora que vamos para la calle», recalcó el mandatario.

El jefe de Estado invitó a los miembros de esa organización a ir casa por casa a decir lo que su gestión ha hecho en 4 años, además de que harán más en los próximos 4 años.

«Imagínense si nos tocó gobernar en los tiempos malos que será nosotros gobernar en mejores tiempos», expresó Abinader.

El mandatario destacó que ha sido el único candidato presidencial que ha respetado la lay electoral, asegurando que no asistió a ninguna actividad a diferencia de sus opositores.

De su lado, la alcaldesa del Distrito Nacional y secretaria general del PRM, Carolina Mejía, destacó que la transparencia y la honestidad son los pilares de esa organización, asegurando que la prioridad es caminar con la frente en alto y hacer posible el cambio prometido a la nación.

Llamó a los perremeistas a trabajar en las calles, provincias y municipios, advirtiendo a sus adversarios políticos que donde quieran y como quiera esa organización volverá a ganar.

La candidata a la Alcaldía del partido oficialista aseguró que los ciudadanos continuarán eligiendo de forma inteligente el camino de la transparencia, llamando a los miembros de esa organización que el el triunfo los encuentre trabajando.

Agenda

En horas de la tarde el candidato presidencial Luis Abinader iniciará su jornada de apoyo con los candidatos municipales que competirán en las próximas elecciones de febrero, iniciando con la candidata a la Alcaldía y actual diputada por Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo.

El punto de partida será en el Boulevard de Sabana Perdida, luego recorrerán las calles de Sabana Perdida Centro, Carretera vieja de Sabana Perdida, Av. Hermanas Mirabal y Carretera Villa Mella-Yamasa, culminando en la Carretera Los Morenos.

Posteriormente Abinader, acompañará al candidato a Alcalde por Santo Domingo Este, Dio Astacio en un recorrido que iniciará en la avenida Venezuela, luego recorrerán la Prolongación Avenida Venezuela, derecha Respaldo Prolongación Avenida Venezuela, Derecha C- Central, Izquierda Avenida Ozama, Derecha C- Respaldo, Izquierda C- Santa Luisa de Marillac, Izquierda C- Fausto Maceo, derecha C- Trina de Moya, Izquierda C- Francisco Segura y Sandoval, Derecha C- 5A, Izquierda C- 6A, Izquierda Avenida La Milagrosa y finalmente en el Boulevard Guarino Cruz.