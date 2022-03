Abinader dice equidad social y economica de la mujer debe ser objetivo nacional

The content originally appeared on: El Dia

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader dijo este martes que el tema de igualdad, equidad social y economica de la mujer debe ser una objetivo nacional.



Al conmemorarse el Dia Internacional de la Mujer, el mandatario manifesto que al llegar al gobierno una de las primeras medidas que tomo fue entregar cerca de dos millones doscientos mil carnets del seguro SeNaSa basico, ya que con este sistema muchos hospitales reciben tres y cuatro veces mas ingresos por seguros, que el subsidio que se le da desde el servicio nacional de salud.

“Ese ha sido un gran avance, esos dos millones doscientas mil que le hemos entregado en su mayoria a mujeres, yo pienso que imita y mejora el tema de la equidad”, manifesto el mandatario.

Asimismo, enfatizo que este es un tema de equidad en general en el sector social y economico donde las politicas publicas integrales que este tema significa, el gobierno que preside las esta organizando, ya que nunca se habian hecho en el pais.

Dijo que todas las acciones de politicas publicas estan limitadas por la crisis que hay desde la pandemia.

Pero a su vez aclaro que con la disminucion del contagio de la COVID-19 se esta permitiendo que otros hospitales vuelvan a ser especializados en maternidad o en las otras areas especializadas de la medicina.

Impacto de Superate en las mujeres

Sobre las ayudas economicas que se promueven a traves del programa Superate, el mandatario indico que las 300 mil tarjetas adicionales precargadas con montos de 1,650 pesos, anunciadas en su discurso del pasado 27 de febrero, salen de datos ofrecidos por el SIUBEN que impactaran a aquellas personas que no estaban incluidas pero que se encuentran en situacion de pobreza.

Superate ofrece ademas programas para crear nuevas capacidades en las mujeres “para que puedan convertirse en pequenas empresarias o ir al mercado de trabajo”, puntualizo Abinader.

Estas oportunidades de estudio son tambien respaldadas por Promipymes, el Banco Agricola, el Feda o el INFOTEP, que les permiten cursar carreras tecnicas y ser exitosas.

Al conmemorarse el Dia Internacional de la Mujer, el mandatario hablo durante el programa especial 8 mujeres periodistas, entrevistando al presidente Luis Abinader, conducido por Edith Febles, del programa El Dia; Altagracia Salazar, Sin Maquillaje; Marien Aristy, Periodico Hoy; Zenaida Mendez, medios New York; Martha Florian, Agencia EFE; Esperanza Ceballos, Univision New York; Patricia Solano, La Cuestion y Carolina Santana, La Gran Pregunta.