Abinader declara “emergencia regional” en el gran Santo Domingo y cuatro provincias por efectos de vaguada

El Presidente Luís Abinader declaró “estado de emergencia regional para cinco provincias y el Distrito Nacional” como consecuencia de los daños y afectaciones causadas por la vaguada asociada a un sistema de baja presión que ha impactado el territorio nacional, generando daños significativos en la agricultura, las infraestructuras, viviendas y otros sectores.

La disposición está contenida en el decreto 234-26, firmado en la noche del domingo, en curso donde señala que las provincias impactadas por esta decisión son Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

“El Poder Ejecutivo, mientras no se haya declarado que la situación ha vuelto a la normalidad, podrá modificar la calificación de la situación declarada en el artículo 1 del presente decreto y las disposiciones del régimen especial que deberán ser aplicadas, según lo establece el párrafo I del artículo 23 de la Ley núm. 147-02, sobre Gestión de Riesgos”, reseña el decreto.

El Gobierno indica que tomó la decisión tras ver lo contenido en el informe remitido por la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) del domingo, mediante el cual se informa sobre los daños y las afectaciones ocasionadas por la vaguada asociada a un sistema de baja presión en varios niveles de la troposfera, combinada con un alto contenido de humedad, que ha impactado el territorio nacional, generando daños significativos en la agricultura, las infraestructuras viales, las viviendas y otros sectores, creando un escenario de alto riesgo para la vida, la seguridad humana y la continuidad de los servicios públicos esenciales en diversas provincias.

El numeral tres del párrafo III del artículo 23 de la Ley sobre Gestión de Riesgos que se puede declarar una “emergencia regional”, cuando el fenómeno afecta a más de dos provincias o cuando rebasa la capacidad técnica y los recursos de las provincias.

Unas 28 provincias se encuentran bajo alerta meteorológica, 26 en amarrilla y otras dos en verde, debido a los efectos de una vaguada y un sistema frontal que han provocado sendos aguaceros en gran parte del territorio nacional, principalmente en la parte norte.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), bajo alerta amarilla están Puerto Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Espaillat, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Prov. Santo Domingo, El Seibo, Valverde, La Vega, Distrito Nacional, Hermanas Mirabal, Santiago, Montecristi, Bahoruco, Samaná, Independencia, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), San Pedro de Macorís, La Altagracia y La Romana.