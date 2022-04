Abinader advierte quien no sienta deseos de mejorar el pais no debe involucrarse en la Policia

The content originally appeared on: El Dia

Hatillo, San Cristobal.- “El que no sienta pasion, el que no sienta patriotismo, el que no sienta el deseo, el que no sienta ese fuego interior de mejorar el pais, no debe involucrarse en la Policia Nacional, en las Fuerzas Armadas o en el servicio publico. Puede dedicarse a otras cosas”, expreso el presidente Luis Abinader al sostener un almuerzo con miembros de la policia pertenecientes a la Academia 2 de Marzo de Hatillo, San Cristobal.

El mandatario expreso sentirse confiado al ver a los oficiales jovenes que estaran en la direccion nacional de la P.N en todo el territorio, y afirmo que tendremos una institucion reformada, ejemplo de eficiencia, transparencia y de servicio para todo el pais.

“Y esto significa subir, aumentar la moral de todos los policias, apoyar tanto los ingresos, la calidad de vida de los policias, y tambien apoyarlos desde el punto de vista material, mayor tecnificacion y mayores equipos para que puedan cumplir su mision”, expuso.

El presidente apunto, que tanto el ministro de Interior y Policia, Jesus-Chu-Vasquez y el director de la Policia Nacional, Alberto Then, como el comisionado para la Reforma de la Policia, Pepe Vila del Castillo, han confirmado que existen excelentes activos humanos en la institucion del orden, que le permiten ejercer funciones dentro de la institucion.

Conversando con los oficiales, algunos de ellos comunicaban lo orgulloso, la esperanza y la ilusion que tenian de entrar a la Policia a servir a su patria.

“Cuando escucho de los oficiales ese orgullo, esa vocacion de servicio, entonces yo digo, tenemos el material, ese material de esa juventud para hacer las reformas y hacer de esta policia, una Policia Nacional ejemplar”, explico.

Sentencio que sin instituciones fuertes dificilmente se tenga un verdadero desarrollo pleno en el pais.

Les dijo a los oficiales presentes que contaran con el y que desde el Gobierno dominicano se hara todo el esfuerzo para darles las herramientas para que puedan cumplir con su trabajo de la mejor manera.

Antes de iniciar su discurso, el ministro Vasquez y el mayor general Alberto Then, le hicieron entrega al presidente de un reconocimiento y jacket en calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policia Nacional y le rindieron los honores policiales.

Ustedes seran los heroes

“Ustedes seran los heroes de esta transformacion, van a estar a la vanguardia asegurando que esta nueva policia va a servir apropiadamente al pais”, dijo el presidente.

Agrego, que los ninos, jovenes y adultos veran en los miembros de esta institucion el ejemplo a seguir y los invito a continuar formandose para tener una Republica Dominicana con instituciones fuertes.

De su lado, el ministro de Interior y Policia, Jesus Vasquez, valoro el interes del presidente Abinader en transformar la Policia Nacional, mientras que el director de la Policia Nacional, Alberto Then, manifesto el honor que representa la visita historica del mandatario a la academia.

En nombre de los alistados, el capitan de la Policia Nacional, Joel Peralta Leclerc, dijo sentirse orgulloso por la presencia del jefe de Estado.

Acompanaron al presidente Abinader el director General de Seguridad de Transito y Transporte Terrestre (DIGESETT), Ramon Antonio Guzman Peralta; el subdirector General de la Policia Nacional, Orizon Minaya; el Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial, Jose Vila del Castillo y el director de la Direccion de Prensa del Presidente, Daniel Garcia Archibald.

Tambien el director de recursos humanos de la P.N., Cristobal Morales; la directora de Proteccion a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, Celeste Jimenez Cabral; el director de Inteligencia, Paul Cordero Montes de Oca y el director de la Escuela de Entrenamiento Policial, Jorge Estrella.