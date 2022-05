Abinader advierte no conquistar? legisladores para forzar la reforma

The content originally appeared on: El Dia

SANTO DOMINGO.-El presidente Luis Abinader asegur? que “no conquistar? diputados o senadores por medios no correctos” para impulsar una reforma Constitucional, al reiterar que no ir? por una modificaci?n que no sea de consenso con todos los sectores.

“Yo no voy a conquistar diputados ni senadores como hicieron en el pasado por medios no correctos, es m?s, ni voy a convencer a diputados del PRM. Si no hay los votos yo no voy a hacer nada para conquistar un voto que no sea de la conciencia de cada quien”, expres? Abinader en su segunda participaci?n de la reuni?n de trabajo del Consejo Econ?mico y Social (CES).

El mandatario asegur? que el inter?s del Gobierno en modificar la Constituci?n es para ponerle un “candado” a las pretensiones de futuros presidente de querer usar su poder y cambiar la Carta Magna para su propio beneficio.

El jefe de Estado agreg? que m?s del 80 % de la sociedad quiere un Ministerio P?blico independiente, sin embargo, se?al? que una parte de la sociedad pol?tica no lo quiere as?.

“Que sea la sociedad que los juzgue. Por qu? ellos quieren controlar la justicia, yo no la quiero controlar y no quiero que ning?n presidente la controle. Esa es mi ?nica propuesta”, manifest?.

Institucionalidad

Explic? que la reforma que proponen va a institucionalizar mucho m?s el pa?s, al asegurar que si existe en la actualidad un Ministerio P?blico independiente, desea que eso sea un requerimiento constitucional para bien del pa?s.

“Hay mucho temor de sectores que dicen que se van a implementar otras medidas, nosotros hemos sido claros y reiterativos. Para m? no est? en discusi?n ninguna cl?usula de la Constituci?n que tenga que ver con la elecci?n presidencial. Que un presidente en ejercicio modifique cl?usulas constitucionales para m? no es ?tico”, reiter?.

El mandatario indic? que entiende el temor de quienes se oponen al proyecto, ya que estos modificaron la Constituci?n para extender o tener la posibilidad de volver, al tiempo que refiri? que ese no es su caso.

Calific? como un ?xito sin precedentes que para final de este mes haya cuatro de las reformas discutidas y para finales del pr?ximo unas seis, entre estas la transformaci?n digital, seguridad ciudadana, institucional y transparencia.

En tal sentido, Abinader felicit? al CES por coordinar el proceso y a los integrantes de los diferentes sectores que participaron

Sugiri? que para la implementaci?n de las reformas se conforme un equipo de trabajo para su seguimiento.

Convocatoria

— Di?logo

El presidente de la Rep?blica, Luis Abinader, inform? que nueva vez se comunicar? con los partidos de oposici?n que decidieron avandonar el di?logo y no apoyar la propuesta de reforma constitucional a fin de buscar consenso.

CES presenta informe sobre avances di?logo

Mesas. El presidente del Consejo Econ?mico Social, Rafael Toribio, inform? que cuatro mesas han finalizado y tienen su informe final del trabajo realizado y que otras dos mesas terminar?n en este mes de mayo.

Al presentar un informe al presidente Abinader sobre los avances en las Mesas Tem?ticas de la convocatoria al di?logoPresidencial por las Reformas para el Fortalecimiento Institucional, Toribio dijo tambi?n que espera que en julio hayan terminado las consultas y que en agosto se concluya el proceso completo.