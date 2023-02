Santiago.-El candidato presidencial del Partido de la Liberaci?n Dominicana (PLD) Abel Mart?nez, alert? sobre las pretensiones de hacer pasar por debajo de la mesa, ciertos art?culos dentro de la Ley Integral de Protecci?n de la Mujer, que establecen lo mismo que se pretend?a con el proyecto de trata, por lo que, a su juicio, tambi?n debe retirarse.

Mart?nez fue abordado por los medios de comunicaci?n al respecto y manifest? que “la Rep?blica Dominicana jam?s puede ser responsable de las desgracias de otros pa?ses, aunque nos unamos en el concurso de naciones para buscar soluciones como es el caso de Hait?, pero peor a?n, el Gobierno sigue sometiendo proyectos de ley que no van en armon?a con el inter?s nacional, ni con la dominicanidad ni con nuestra Constituci?n”

“En la Ley Integral a favor de la Mujer hay un art?culo que establece lo mismo que la Ley de Trata de Personas: que las mujeres indocumentadas que se encuentren en estatus migratorio irregular no puedan ser deportadas ni ellas, ni sus familiares, ni quienes ellas protegen. Este es otro proyecto que atenta contra la soberan?a dominicana, contra nuestra identidad, por tanto, debe ser retirado”, asegur?.

Abel Mart?nez indic? que es necesario legislar a favor de la mujer dominicana asegurando que siempre respaldar? las iniciativas en ese sentido, pero “no podemos permitir que, de manera subrepticia, como ladr?n en la noche, se inserten articulados para cumplir con la agenda de entreguista que lleva a cabo este Gobierno”.

El expresidente de la C?mara de Diputados, exhort? a los dominicanos, a estar pendientes, porque en caso de que no se retire dicho proyecto de ley “vamos para la calle, vamos a movilizarnos pac?ficamente porque la Rep?blica Dominicana, que es de todos y para todos, debe preservarse y se debe imponer el esp?ritu, no s?lo democr?tico, sino tambi?n patri?tico, de identidad como naci?n y no cargar con problemas de otros pa?ses o de ilegales que est?n en nuestro territorio”.

“El Gobierno lo que ha demostrado es que no le importa el consenso; lo que ha demostrado es ser genuflexo, y vive de rodillas ante intereses que no son los de la Rep?blica Dominicana; se ha comprometido con organismos internacionales y con naciones para la haitianizaci?n de este pa?s y eso no podemos permitirlo, no lo vamos a permitir”, puntualiz? Abel Mart?nez.