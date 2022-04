Abel Martinez Abel invita a la juventud a integrase a la politica

The content originally appeared on: El Dia

SANTO DOMINGO.- El aspirante presidencial por el Partido de la Liberacion Dominicana (PLD) y actual alcalde de Santiago, Abel Martinez, encabezo un total de 17 actividades durante un recorrido por diversos sectores del municipio Santo Domingo Norte, con una amplia representacion de la juventud de esa demarcacion,a las cuales invito a integrarse en la politica.



Abel Martinez tambien sostuvo intercambio de inquietudes con militantes del partido morado, lideres comunitarios.

En sus intervenciones Abel exhorto a la militancia peledeista a seguir trazando la ruta de la revocacion que representa su proyecto politico, con el proposito de hacer las cosas bien para beneficio de todos los sectores del pais.

“No me queda dudas de que el PLD volvera en el 2024 porque quienes nos gobierna, mas alla del 2024 representan un mayor desastre para los dominicanos; si estamos viviendo un presente colmado de penurias, imaginense que sera el futuro en manos de ellos; y lo peor es que no hay esperanza de mejoria porque cada dia gobiernan peor, solo para un grupito de empresarios e importadores porque para ellos los pobres no existen; la situacion del pais va de mal en peor”, manifesto Martinez.

El tambien miembro del Comite Politico (CP) sostuvo que la juventud no puede mantenerse al margen de la politica, porque “a ustedes tambien les interesa que el pais avance y que puedan tener oportunidades de desarrollo; las grandes transformaciones se hacen desde las posiciones del Estado, creando politicas publicas eficientes y cumpliendo lo que se promete”.

“A muchos de ustedes les molesta cuando se sienten enganados, como lo ha hecho este Gobierno que prometio no subir los precios de los alimentos y los subio; que prometio ayudar a los agricultores y les ha dado la espalda; que prometio fortalecer la educacion y hoy los maestros tienen que hacer huelga porque no los escuchan. Es un desastre total lo que tiene este Gobierno que los engano a ustedes, a sus padres, a sus vecinos, vendiendose desde la Plaza de la Bandera como protagonistas de un cambio en el cual, no se ha visto ni una sola accion de impacto positivo para la poblacion”, expreso Abel Martinez.

De su lado, Lethy Vasquez, exdiputada, miembro del Comite Central (CC) y actual presidenta municipal del PLD en Santo Domingo Norte, aseguro que Abel habia logrado que personas que no salian de sus hogares, acudieron a las actividades ese dia “porque tu inspiras confianza y fe en que las cosas van a salir bien; vemos en Abel un companero y un ciudadano igual que nosotros, que le duele el partido y el pais porque lo has demostrado en tus gestiones; Abel es una figura fresca, sin conflictos, con una trayectoria politica, pero sobre todo, con una eficiente trayectoria de Estado“,

En tanto que Yeuri Bido, dirigente del PLD y coordinador de la Juventud Con Abel en SDN, senalo que “hablar de Abel es muy facil, porque tiene muchos sinonimos: es sinonimo de trabajo en equipo, de victoria porque a todo lo que ha aspirado ha ganado y la presidencia no sera la excepcion, vamos a ganar”.

Durante el recorrido por sectores populosos de esa demarcacion, Abel Martinez estuvo acompanado, ademas, de los diputados Damarys Vasquez y Emmanuel Morales, los miembros del CP Gustavo Sanchez y Johnny Pujols, y una cantidad de dirigentes del PLD, lideres comunitarios y empresarios del municipio SDN.