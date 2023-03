Munetaka Murakami lleg? con bombos y platillos al Cl?sico Mundial. La idea de una parte media del lineup de Jap?n conformada por ?l, Shohei Ohtani y Masataka Yoshida ilusionaba a todo el pa?s asi?tico.

La ofensiva de Jap?n ha tronado desde el inicio del torneo. Sin embargo, Murakami hab?a sido el ?ltimo en responder. Lleg? al compromiso del lunes habiendo conectado apenas cuatro imparables en sus primeros cinco encuentros, para un promedio de .235 sin ning?n jonr?n y s?lo tres impulsadas.

Hasta que lleg? el juego contra M?xico, cuando el potencial de esos tres ca?oneros encontr? su punto m?s alto en el momento justo.

En la novena entrada, y a tres outs de la eliminaci?n, Ohtani conect? un doblete con el que exhibi? otra de sus herramientas, alcanzando una velocidad en sprint de 27.8 pies/segundo — m?s de 27 se considera “competitiva”, mientras que 30 o m?s es “?lite”. Luego, Yoshida, quien ya hab?a dado un importante bambinazo de tres carreras m?s temprano en el juego, recibi? un boleto, significando la carrera de la clasificaci?n a la final.

?En el plato? El hombre que viene de dar 56 jonrones, impulsar 134 y batear .318 en la Liga Profesional de Jap?n, para llevarse la primera Triple Corona de su pa?s desde que Nobuhiko Matsunaka lo hizo en el 2004. En general, se convirti? en el octavo jugador en la historia de la liga en conseguirlo.

Ante el mal momento, Murakami confes? que lleg? a pensar que el manager Hideki Kuriyama saldr?a con un bateador emergente en su lugar.

“Tambi?n se me pas? por la mente tocar la bola”, coment? el antesalista. “Pero el manager me dijo que hiciera lo que s? hacer. Sab?a que ten?a que responder. Hab?a tenido muchas oportunidades y no hab?a podido hacerlo. Estaba decepcionado, pero el coach Kuriyama me dijo que ten?a que batear”.

Murakami conect? un doblete hacia la pradera central, con el que anotaron ambos corredores. Jap?n dej? a M?xico en el terreno y asegur? el boleto a la final del World Baseball Classic, en donde enfrentar? a Estados Unidos a partir de las 7 p.m. ET, en busca del tercer t?tulo en un Cl?sico para la selecci?n.

“Cre? en ?l”, dijo Kuriyama, quien lo mantuvo de quinto en el orden a pesar del bache en el que estaba su ca?onero. “S? que se sent?a mal al respecto. Pero yo quer?a que le demostrara al mundo de lo que es capaz. ?l puede batear en los momentos cr?ticos. Quer?a que la gente en Estados Unidos pudiera verlo”.

No s?lo fue su manager. Todo el conjunto de Jap?n confiaba en las capacidades de Murakami. Sab?an que en alg?n momento despertar?a. Y as? fue. En el momento justo.

“Fue lo mejor. ?pico. Siempre cre? en ?l”, se?al? Yoshida, quien anot? la carrera del gane. “Todos sabemos [la clase de bateador que ?s]. Y ?l tambi?n lo sabe”.

Adem?s de conseguir la Triple Corona en el 2022 con los Yakult Swallows de Tokio, el ca?onero de 23 a?os impuso un r?cord con sus 56 jonrones para un jugador nacido en Jap?n; una marca que fue intocable durante 58 a?os, que logr? Sadaharu Oh con 55 bambinazos en 1964.

El r?cord absoluto lo tiene Wladmimir Balentien, quien empalm? 60 vuelacercas en el 2013.

Pero a pesar de todos los batazos importantes y los r?cord que ha logrado Murakami en su corta carrera en el b?isbol profesional, lo hecho el lunes, en un juego en el que termin? y?ndose de 5-1 con dos empujadas y tres ponches, tendr? un lugar importante en su memoria.

Murakami se present? al mundo occidental. El hombre r?cord de Jap?n impuls? a su selecci?n hacia las finales del torneo. Vistiendo orgullosamente los colores de su pa?s.

“Desde ni?o ve?a a Ichiro [Suzuki] jugar en el Cl?sico y yo sab?a que en alg?n momento yo tambi?n lo har?a”, expres?. “Este fue un momento memorable para m?”.