700 mil turistas visitaron Rep?blica Dominicana en diciembre 2021, informa Ministerio de Turismo

Santo Domingo.- En el pasado mes de diciembre del a?o 2021 la Rep?blica Dominicana recibi? la visita de 700,000 turistas, mientras que con entradas totales de 728,335 no residentes.

As? lo inform? el ministro de Turismo, David Collado, que tambi?n dijo que desde enero a diciembre del 2021 ingresaron al pa?s 4,995,412 no residentes, como resultado de una normalizaci?n del influjo de turistas a los niveles de prepandemia que se ha venido observando desde el pasado septiembre.

Resalt? que el desempe?o visto durante el ?ltimo mes del 2021 supuso una mejora de 109 por ciento respecto a diciembre 2020, siendo 17 por ciento superior a diciembre 2019, e incluso, posicion?ndose 11 por ciento por encima de diciembre 2018.

En suma, durante el pasado a?o, se recuper? el 77 por ciento de los no residentes recibidos de enero a diciembre del 2019.

Mediante la encuesta diaria continua que lleva el Ministerio de Turismo, m?s de 16,000 turistas mostraron una satisfacci?n equivalente a 4.4 estrellas para el destino, con una satisfacci?n de 5 para los que vienen el luna de miel. 93 de cada 100 turista entran vacunados

Detalle de la recuperaci?n de los no residentes v?a a?rea

La llegada de no residentes del 2021 fue en un 74 por ciento de extranjeros (536,001 no residentes que no nacieron en Rep?blica Dominicana) y el 26 por ciento restante de dominicanos (192,334 no residentes que nacieron en Rep?blica Dominicana).

La recuperaci?n del turismo estuvo liderada a inicios del 2021 por los dominicanos ausentes, quienes, desde cierre del 2020 ya empezaban a llegar al pa?s al mismo ritmo en que lo hicieron en el 2019. Sin embargo, por cuarto mes consecutivo, la llegada de extranjeros no residentes tambi?n ostenta cifras superiores a las vistas en la ?poca prepandemia; de hecho, en diciembre 2021 lleg? el equivalente a 127 por ciento de los extranjeros no residentes que llegaron en diciembre 2019.

Diciembre del 2021 tambi?n registr? la cifra m?xima hist?rica de llegada de dominicanos no residentes.

Por puerto de entrada, destaca la participaci?n de mercado que sigue ganando el aeropuerto de Punta Cana, que -con un 50 por ciento del total de llegadas de no residentes durante diciembre 2021, se encuentra 23% por encima de los niveles de diciembre 2019. Los aeropuertos Punta Cana, Las Am?ricas, El Cibao y Puerto Plata tambi?n est?n recuperados en t?rminos de llegadas de no residentes.

El desmonte internacional de las restricciones migratorias ha contribuido en gran medida a la senda de recuperaci?n del turismo dominicano. En el mes de an?lisis, llegaron al pa?s turistas residentes en 165 pa?ses distintos, adem?s, 64 de nuestros emisores m?s relevantes (aquellos con m?s de 100 pasajeros en diciembre 2021) ya se encuentran por encima de diciembre del 2019, y 56 de estos alcanzaron m?ximos hist?ricos.