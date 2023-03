Los afiches de las dos versiones cinematogr?ficas de <>. La primera gan? el Oscar en 1930.

Bueno, para ser exactos eso sucedi? hace casi un siglo, cuando la adaptaci?n de 1930 de la novela de Erich Maria Remarque se llev? el codiciado galard?n.

La m?s reciente versi?n de Netflix es, estrictamente hablando, una nueva adaptaci?n del libro y no una reposici?n de la pel?cula anterior.

La ?nicas otras adaptaciones al cine que han sido nominadas a la mejor pel?cula dos veces son <> (Mutiny on the Bounty) de 1935 y 1962 y West Side Story de 1961 y 2021.

2. El promedio de duraci?n de las nominadas a la mejor pel?cula este a?os es 144 minutos

?Aguantar?s ir a ve <> sin tener que hacer una pausa para ir al ba?o?

Si se tiene en cuenta que desde 1929, el promedio de duraci?n de un total de 581 filmes nominados al Oscar de mejor pel?cula es de 125 minutos (dos horas y cinco minutos), se podr?a decir que los actuales nominados han extendido el desaf?o para los cin?filos que no pueden aguantar las ganas de ir al ba?o.

La longitud de las pel?culas nominadas este a?o va de la relativamente corta <> (Women Talking) -1 hora 44 minutos- hasta la marat?nica <> (Avatar: The Way of the Water) de 3 horas y 12 minutos.

Pero la duraci?n no es necesariamente se?al de ?xito. <>, ganadora en 1955, dura una hora y media exactas, y la cl?sica <>, de 1942, una hora y 42 minutos.

Por otra parte, Lo que el viento se llev?, que arras? con los Oscar en la ceremonia de 1940, dura 3 horas y 53 minutos.

3. Dos de las favoritas a la mejor actriz interpretan personajes que originalmente estaban pensados para hombres

Michelle Yeoh y Cate Blanchett son protagonistas de <> y <> respectivamente.

El papel protag?nico de Michelle Yeoh en la descabellada aventura del multiverso <> (Everything Everywhere All At Once) fue originalmente ofrecido al actor Jackie Chan.

<>, cont? la actriz.

Entretanto, el papel de la desacreditada directora de orquesta Lydia T?r, interpretado por Cate Blanchett, fue concebido inicialmente para un hombre, algo que la actriz consider? que hubiera hecho el estudio del personaje mucho menos interesante.

<>, expres? Blanchett.

<>, concluy?.

4. Las dos coprotagonistas de <> comparten un drag?n tatuado.

Antes de actuar conjuntamente en <>, tanto Rooney Mara como Claire Foy interpretaron a <>.

Antes de trabajar juntas en la cinta de Sarah Polley, que est? nominada a la mejor pel?cula, Rooney Mara y Claire Foy interpretaron el mismo papel estelar en dos iteraciones de <>.

La adaptaci?n en ingles de 2011 de la exitosa novela de Stieg Larsson tuvo a Mara en el papel titular con Daniel Craig (ex James Bond) de coprotagonista..

Siete a?os despu?s, Foy asumi? el mismo papel en <> (The Girl in the Spider’s Web), la cuarta novela de la serie, que fue escrita por David Lagercrantz tras la muerte de Larsson.

5. Angela Bassett es la primera persona nominada por actuar en una pel?cula de universo Marvel

?Ser? el a?o de Angela Bassett y el universo Marvel?

Interpret? a la reina Ramonda en <>, lo que le mereci? la nominaci?n a mejor actriz de reparto.

Ser?a un triunfo sin precedentes que un Oscar se otorgue por la interpretaci?n de un personaje fant?stico de c?mics.

Pero, con Kerry Condon habiendo ganado como actriz de reparto en los premios Bafta y Jamie Lee Curtis alzando el galard?n de la misma categor?a en los premios del Sindicato de Actores de Cine, las probabilidades de que Marvel se lleve su primer premio actoral no son tan seguras. .

6. Dos pel?culas han recibido cada una nominaciones en las cuatro categor?as actorales

Elenco de <> (izq.) y el elenco de <> han ganado varios premios actorales en anticipo a los Oscar.

Entre las dos, <> y <> (The Banshees of Inisherin) suman ocho de los 20 cupos actorales disponibles.

Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu y Ke Huy Quan por la primera; Colin Farrell, Kerry Condon, Brendan Gleeson y Barry Keoghan por la segunda.