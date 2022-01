7 claves para superar bloqueos sexuales

The content originally appeared on: El Dia

Est?s padeciendo de bloqueos sexuales? Estos pueden afectar de sobremanera tu calidad de vida. Hoy te ense?amos 7 cosas que puedes hacer para superarlos. Tener sexo es un gran mediador que condiciona la satisfacci?n de la pareja. A su vez, es una de las acciones que contribuyen a la satisfacci?n personal. Diversos motivos pueden hacer que la experiencia se reprima o inhiba, lo que sin lugar a dudas se traducir? en un bajo inter?s hacia ella. Hoy te ense?amos algunos consejos para superar bloqueos sexuales.

Entendemos por bloqueos sexuales aquellas experiencias que impiden iniciar, mantener o concluir el acto sexual. Contrario a lo que se piensa los motivos son m?s psicol?gicos que org?nicos. Son, adem?s, experiencias muy comunes, de manera que no deber?as avergonzarte de alguna forma. Con nuestros pasos para superar bloqueos sexuales podr?s recuperar tu vida sexual.

Los bloqueos sexuales pueden ser tanto masculinos como femeninos, y son un gran obst?culo al momento de alcanzar la satisfacci?n en una relaci?n. Son experiencias frustrantes que nos llevan a evitar todo encuentro, ya que pensamos que sin importar lo que hagamos estos acabar?n mal.

Esto se puede manifestar de muchas formas. Por ejemplo, a trav?s de la incapacidad de alcanzar el orgasmo, la incomodidad psicol?gica de hacer el acto en s? mismo, la impotencia sexual (en el caso de los hombres) y otras formas. Seg?n indica la evidencia, la satisfacci?n sexual est? relacionada con la satisfacci?n de vida en general.

Por tanto, no pienses que los problemas debajo de las s?banas no tienen repercusiones en diferentes aspectos de tu vida. Si est?s atravesando por episodios de este tipo, veamos qu? puedes hacer para romper los bloqueos sexuales.

1. Deja a un lado los prejuicios

Lo primero que debes hacer es dejar a un lado los prejuicios sexuales. De hecho, tener sexo es una contradicci?n directa de todos los prejuicios. Nunca podr?s disfrutar de ning?n encuentro si mantienes prejuicios de alg?n tipo con respecto a estos.

Estos est?n regulados por la sociedad. Por ejemplo, puedes tenerlos por tu formaci?n religiosa, por tu educaci?n en la primera infancia, por crecer en un pa?s conservador o por la influencia del cine y la publicidad. Puedes pensar que el sexo es algo amoral, o por el contrario tener altas expectativas acerca de lo que es (exceso de romanticismo, por ejemplo).

Si de verdad quieres superar los bloqueos sexuales, deber?s dejar atr?s todas estas creencias. El sexo no es algo malo, tampoco est? ligado a componentes muy rom?nticos como se vende en el cine. Los expertos y los investigadores est?n de acuerdo en que el sexo es beneficioso tanto para tu salud f?sica como mental. Darle la espalda no har? m?s que ocasionar frustraciones e insatisfacci?n.

2. Reconoce cu?l es la causa del problema

En ocasiones, las peleas constantes en la pareja pueden condicionar los bloqueos sexuales.

Una vez te hayas liberado de las ataduras de los prejuicios, el siguiente paso es reconocer cu?l es la causa del problema. Es muy probable que haya sido la anterior, pero igual debes hacer un ejercicio de reflexi?n interna para descubrir qu? hay detr?s de ello y c?mo lo puedes solucionar.

A menudo, la ayuda de un profesional de la psicolog?a puede ser de gran provecho, pero es algo que tambi?n puedes intentar por tu cuenta. Empieza a unir los cabos sueltos y trata de entender por qu? estas teniendo bloqueos de este tipo. La respuesta siempre estar? en ti, y nunca podr?s completar el proceso si no te atreves a preguntarte o dejas la interrogante inconclusa.

3. Practica la comunicaci?n con tu pareja

No hablamos de comunicaci?n en la relaci?n en general (que tambi?n, por supuesto), sino durante los encuentros. Muchas parejas elijen reducir al m?nimo la comunicaci?n durante el sexo, incluso hay quienes no median palabra de por medio.

Los expertos y los investigadores se?alan que tanto la comunicaci?n verbal como no verbal tienen repercusiones al momento de catalogar el sexo como satisfactorio. Cuando eliminamos esta variable puedes frustrarte al pensar que tu pareja no lo est? disfrutando, que no eres suficientemente bueno, que esta desea que el acto finalice y dem?s frustraciones que derivan en bloqueos sexuales.

Por tanto, debes mantener una comunicaci?n permanente con tu pareja. Hazlo antes, durante y despu?s de cada encuentro, de manera que puedan planificar qu? satisface al otro y mediar para alcanzar un mayor placer mutuo. La comunicaci?n tambi?n permitir? trasladar la experiencia al ambiente terrenal, de manera que no se piense que es una actividad sagrada en la que debes guardar silencio.

4. Aleja las expectativas muy altas

Otra de las formas de superar bloqueos sexuales es regulando las expectativas muy altas. El cine, la televisi?n, la publicidad y por supuesto las pel?culas para adultos establecen continuamente expectativas acerca de lo que es el sexo.

Lo hacen en varios sentidos. Los atributos f?sicos, la duraci?n de los encuentros, la cantidad de placer que se obtiene de por medio, el grado de romanticismo que antecede y precede, la pasi?n y muchos variables. Puedes llegar a asimilar tanto esto que idealizas lo que es un encuentro sexual, de manera que ninguno de ellos cumple con tus expectativas.

Si haces lo contrario, evitar?s la frustraci?n y la desilusi?n que acompa?a lo anterior. Cada encuentro sexual es diferente: unos ser?n m?s cortos, otros m?s largos; en unos habr? mucho placer, en otros este ser? muy justo. Sin importar cu?l sea el caso, al tener expectativas m?s terrenales podr?s disfrutar de todos ellos.

5. Olvida que ser?s juzgado o rechazado

En la misma l?nea anterior, muchas personas mantienen expectativas muy altas con respecto a su f?sico y su desempe?o durante el sexo que temen ser juzgados o rechazados de forma permanente. Por ejemplo, temen que si no cumplen con ciertas expectativas sus parejas los rechazar?n, o en todo caso no disfrutar?n del encuentro ?ntimo.

Esto no hace m?s que a?adir un gran m?s presi?n, una que se puede traducir en bloqueos sexuales. El sexo deber?a ser una experiencia placentera, no algo que te ocasione traumas. El sexo deber?a ser algo que te hace disfrutar, no que te ocasione miedo y temor. Piensa en esto y ver?s c?mo logras superar los bloqueos sexuales r?pidamente.

6. Trabaja en tu autoestima

Una baja autoestima puede condicionar de forma negativa todos los aspectos de la vida, incluyendo las relaciones sexuales y amorosas.

Los estudios y las investigaciones se?alan que la autoestima es una gran condicionante al momento de alcanzar la satisfacci?n sexual. No es la ?nica forma en la que se manifiesta, por supuesto, pero la autoestima en relaci?n con el aspecto f?sico es la m?s com?n de todas.

Se presenta tanto en hombres como en mujeres y est? regulada por las variables que ya se han mencionado (cine, publicidad y dem?s). Creer que no se es lo suficientemente atractivo o que no se tiene lo suficiente para despertar placer en la pareja sexual sin duda es un obst?culo para disfrutar del encuentro a plenitud.

Debes trabajar entonces en el fortalecimiento de tu autoestima, en tu amor propio si se quiere, para que puedas superar los bloqueos sexuales. Recuerda que ya te hemos sugerido reflexionar acerca de las causas, tenlo en cuenta en caso de que pienses que cuentas con una autoestima s?lida. El problema puede que se encuentre en esto.

7. Mantente abierto a probar cosas nuevas

Por ?ltimo, otra de las cosas que puedes hacer para superar bloqueos sexuales es mantener una mente abierta a probar cosas diferentes. La monoton?a en el sexo es un balde de agua fr?a para la llama de la pasi?n, de manera que debes evitarla a toda costa. Adem?s, puede motivarte a no desear los encuentros o rehuir de ellos.

Probar con nuevas posiciones sexuales, intentar con el juego de roles, tener sexo en lugares diferentes, probar con juguetes sexuales y dem?s puede impedir que sientas rechazo al sexo. Encontrar algo que te ocasione mayor placer favorece el hecho de recuperar la ilusi?n con respecto a los encuentros ?ntimos.

La ?nica forma en que lograr?s superar los bloqueos sexuales es trabajando en ellos. Pon en pr?ctica todo lo anterior, y recuerda que la mayor parte del bloqueo est? en tu mente. No dudes en consultar con un especialista en caso de que creas que no lo puedes controlar por tu cuenta.

