En las ?ltimas tres d?cadas, la fundaci?n que lleva su nombre pudo contabilizar al menos 41 mujeres v?ctimas de ataques con ?cido en M?xico, si bien son conscientes de que la cifra real es mayor. Pero solo en 2022, alertan, hubo 105 agresiones con ?cido u otro tipo de sustancias qu?micas hacia mujeres de las que solo 28 llegaron a denunciarlo ante el Ministerio P?blico.

Pocos d?as despu?s de conocer la condena, y solo unas horas antes de someterse a su cirug?a reconstructiva n?mero 65 para tratar de borrar los graves da?os y cicatrices que le dej? el ?cido, S?nchez comparti? su historia con BBC Mundo.

Durante diez a?os mantuve una relaci?n con Efr?n, mi expareja, con el que tuve dos hijas. Durante ese tiempo, ?l fue un hombre muy violento. Claro que yo me di cuenta de esa violencia, pero el miedo por las amenazas me manten?a dentro de esa relaci?n.

Llegu? a denunciarlo en tres ocasiones. Pero acud?a a las autoridades y solo me daba unos folletos, o una cita de seguimiento en tres meses. En ese tiempo a m? ya me pod?an seguir amenazando o incluso matar.

Cuando lo denunciaba, ?l se enteraba porque lo llamaban para conciliar. Entonces mi vida se pon?a as? m?s en riesgo. En 2013, por ejemplo, intent? asesinarme con un picahielos y me lo enterr? dos veces en el est?mago, una en el brazo y una en el dedo.

Siempre me dec?an que mis denuncias eran solo de hechos y no conllevaban un proceso judicial. Aunque acud?a a ellas, yo fui desprotegida por las instituciones.

As?, hasta que el 20 de febrero de 2014 intent? asesinarme con ?cido. Lleg? a la casa de mi madre en Estado de M?xico, en la que yo viv?a creyendo que era un lugar seguro para mis hijas y para m?. Sin embargo, no fue as?.

El ?cido afect? la mitad del rostro y otras partes del cuerpo de S?nchez.

Se present? all? y me pidi? una nueva oportunidad con amenazas. Cuando me negu?, agarr? el ?cido que llevaba con ?l y me lo arroj? en la cara. Me dijo cosas como: <>, <>, <>.

Mientras mi familia trataba de salvarme la vida, ?l sali? huyendo. Mis hijas, que entonces ten?an 8 y 11 a?os, afortunadamente estaban en la escuela.

Me quem? completamente la mitad de la cara y tambi?n el cuello, t?rax, pechos, brazos y piernas. El dolor no se me fue hasta que me durmieron y llegu? inconsciente al hospital, donde estuve ocho largos meses. Yo solo ten?a 29 a?os. Los 30 los cumpl? ingresada.

65 cirug?as

La primera vez que me mir? al espejo, vi un monstruo. Esta sustancia letal no solo puso en riesgo mi vida en aquel momento, sino que la sigue poniendo cada vez que entro al hospital. Como tengo que hacer hoy mismo con una cirug?a, la n?mero 65, que siempre es riesgosa.

Tard? muchos a?os para tener cirug?as reconstructivas que mejoraran la parte est?tica, porque el sector de salud p?blico en M?xico nos dice que son cirug?as no funcionales o reconstructivas, por lo que no tenemos apoyo por parte del Estado.

Mi vida se vio trastocada completamente. Todo se volvi? citas en el hospital, con la psic?loga, en la Fiscal?a, y con asociaciones civiles y colectivas para que informaran sobre mis derechos y comenzara a buscar justicia.

Tuve que pasar de v?ctima a activista, a aprender t?rminos jur?dicos que no conoc?a, a investigadora y a perita para defender mi propio caso porque, si yo no lo hac?a, nadie lo har?a.

Eso me hizo perder much?simo tiempo familiar. Con mis hijas dejamos de festejar el D?a de las Madres, Navidad, A?o Nuevo… porque todo era estar en el hospital o en recuperaci?n.

S?nchez pas? por 65 cirug?as para reconstruir las partes de su cuerpo afectadas por el ?cido.

El da?o f?sico es terrible, pero tambi?n lo es c?mo la sociedad te mira. Porque lo primero que se mira es tu belleza, la cara es tu presentaci?n al mundo y eso te lo quitan.

Los agresores lo hacen con esa intenci?n: quitarte la belleza y mutilarte. Quieren ver c?mo nos torturan y que, si logras sobrevivir, nunca m?s un hombre se vuelva a acercar a ti.

Con esa sa?a y crueldad, quieren borrarte de la sociedad y quitarte tu identidad por completo. Y lo logran hacer. As? que perdemos nuestra seguridad y es muy dif?cil reincorporarte a la sociedad.

De hecho, los primeros a?os yo me mantuve con unas gafas oscuras muy grandes y con una m?scara que me cubr?a casi toda la cara. Me daba miedo que la gente me mirara y rechazara.

Me sent?a presa dentro de mis propias cicatrices, culpable por lo que ?l me hab?a hecho, y eso me dol?a much?simo.

Detenido siete a?os despu?s

La gente me dec?a que la belleza la llevaba por dentro, que yo era una mujer fuerte y valiente. Y s? que lo dec?an con la mejor intenci?n, pero a m? eso me hac?a da?o.

Yo no ped? ser esa mujer fuerte y guerrera: yo solo quer?a ser una mujer libre. Pero la violencia machista, la violencia institucional, la revictimizaci?n social… no me dejaron otro camino m?s que ser esta mujer que ahora soy. Una mujer que resiste d?a a d?a.

Tuvieron que pasar siete a?os del ataque para que se le diera cumplimiento a una orden de detenci?n contra Efr?n. Hasta entonces, mi familia y yo segu?amos viviendo amenazas.

Viv?amos con miedo porque sab?amos que ?l estaba libre. De verdad, no se imaginan el miedo, el dolor, la ansiedad de saber que sales a la calle y que posiblemente te est? viendo o te lo vas a encontrar y te puede volver a intentar asesinar. Es algo horrible.

Foto: AFP Tuve que pasar de v?ctima a activista, a investigadora y a perita para defender mi propio caso o nadie lo har?a” Carmen S?nchezSobreviviente de ataque con ?cido

Cuando logran detenerlo en 2021, lo primero que ped? a la fiscal fue una fotograf?a para asegurarme de que era ?l. Cuando vi que en efecto era ?l, pens? que ya las amenazas terminar?an. Pero siguieron llegando a trav?s de su entorno.

Tuve que cambiar de domicilio, de n?mero de tel?fono, y mis hijas tuvieron que abandonar sus escuelas. Es como que nosotras fu?ramos las que tenemos que estar a escondidas, cuando nosotras no hicimos nada.

En estos diez a?os que han pasado en total, claro que perd? la esperanza para seguir luchando. Porque no solo me enfrent? a la violencia machista de este hombre, sino que tambi?n se sum? la violencia institucional.

Servidores p?blicos me dijeron que no val?a la pena luchar por algo que, posiblemente, nunca iba a llegar. Y me dec?an que iba a ser un proceso muy largo porque lo que me hizo solo estaba considerado como lesiones, que no tardan en sanar m?s de 30 d?as y que no ponen en riesgo la vida.

El intento de feminicidio fue duro, pero tambi?n lo fue darme cuenta del abandono institucional. La forma en que miran este tipo de violencia es extremadamente triste. No alcanzan a comprenderla, no est?n sensibilizados ni tienen empat?a.

Pasaron m?s de nueve a?os hasta que Carmen S?nchez logr? que la justicia castigara a su agresor.

La sentencia

As? que cuando hace unos d?as la jueza comenz? a leer la sentencia de condena de 46 a?os y ocho meses a Efr?n, lo primero que volv? a recordar fue todo el dolor f?sico que sent? en aquel momento, el ardor terrible de cuando me arroj? el ?cido y sent?a que se com?a mi piel.

Y ese ardor lleg? a m? cuando escuch? la sentencia. Igual que esas l?grimas que recuerdo de mi madre, mis hijas y mis hermanas al verme completamente deshecha en mi piel. Tambi?n aquella angustia que sent?an al no tener dinero suficiente para llevarme a un hospital en el que acelerar mi recuperaci?n.

Por eso, en ese momento lo ?nico que quer?a era salir del tribunal, donde estaban mi familia y las mujeres que me acompa?aron en el proceso. Quer?a salir y gritar que ya pod?amos decir que Efr?n Garc?a Ram?rez es el feminicida, que intent? asesinarme y que ah? se mostraron todas las pruebas.

S?nchez celebr? la sentencia a las afueras del tribunal que conden? a su agresor.

Y gritar que atr?s qued? la Carmen a la que quemaron con ?cido. Ahora soy la mujer que le arranc? un pedazo de justicia al Estado mexicano y que les dice a las dem?s que nunca nadie les diga que no vale la pena luchar, porque aqu? est? el claro ejemplo de que s?.

Con esta sentencia espero recuperar algo de tranquilidad. Es importante para m? saber que ?l se va a quedar ah? por el resto de su vida, pero a?n no ha terminado mi b?squeda de justicia.

A?n no existe esta reparaci?n integral que incluya las medidas de compensaci?n, de rehabilitaci?n, de no repetici?n, de restituci?n del da?o y afectaciones causadas.