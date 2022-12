Hubo un momento hermoso despu?s de la victoria de Argentina sobre Croacia en semifinales: una reportera le dijo a Messi que ha dejado su huella en la vida de todos, y eso es m?s importante que el resultado contra Francia y que ganar su primera Copa del Mundo.

Ella ten?a toda la raz?n. La gente siempre me critica por lo mucho que hablo de Messi, pero no me disculpo por eso, y nunca lo har?, porque verlo me ha dado mucha alegr?a, de hecho, me ha dado casi dos d?cadas de placer absoluto.