<>: 5 mitos comunes sobre c?mo refrescarse en un d?a de mucho calor (y qu? hay de verdad en ellos)

Pero si ese l?quido no es reemplazado pronto te puedes deshidratar, por lo que algunos recomiendan evitar totalmente las bebidas calientes. Otros argumentan que no deber?as tomar mucho caf? o t?, dado que contienen cafe?na, una sustancia que favorece la deshidrataci?n.

Pero existe un posible problema con estos hallazgos y tiene que ver con el m?todo empleado para medir su temperatura: se usaron term?metros rectales y –como ha apuntado Ollie Jay, profesor de Fisiolog?a Termorregulatoria en la Universidad de Ottawa– el l?quido de una bebida fr?a va directamente al est?mago, no lejos de donde se ubica el term?metro rectal. Por ello, no sorprende que le temperatura parezca descender.

As? que las bebidas calientes te enfriar?n m?s al hacerte sudar. Sin embargo, hay una situaci?n en la cual las bebidas calientes no te refrescar?n: si hay una humedad excepcional o si est?s vistiendo tanta ropa que el sudor no tenga oportunidad de evaporarse. En ese caso, hay que optar por bebidas fr?as.

2. Consigue un ventilador

Sin embargo, hasta que no se realicen estudios bien controlados, no podemos saber qu? efecto puede tener un ventilador.

En 1999, durante una ola de calor en Cincinnati murieron 17 personas, de las cuales 10 ten?an los ventiladores encendidos cuando fueran halladas muertas. Claro est?, no es posible saber si quiz? habr?an muerto antes si no hubieran contado con estos o si la raz?n por la cual compraron esos aparatos era porque viv?an en las edificaciones m?s calientes.

No hace falta estar en un desierto para clamar por una cerveza al final de un d?a caluroso. Pero ?te ayudar? a refrescarte? No exactamente.

Esos eran estudios peque?os y no estaban indagando espec?ficamente sobre la temperatura corporal, as? que no prueban que la cerveza ayuda a reducirla. Lo que s? muestran es que una o quiz? dos cervezas peque?as puede hidratarte en lugar de deshidratarte. As? que quiz?, aquella simple cerveza de Ice Cold Alex realmente merec?a la pena.