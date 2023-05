<>: 5 consejos para cultivar el arte de la comunicaci?n asertiva

<<Es una comunicaci?n directa y clara. Y no es agresiva. Eso es importante. No anulas, disminuyes o menosprecias a alguien, sino que te acercas con tus necesidades como un igual.

<<O podr?as decir : 'No estoy muy de acuerdo en que no coopere. Es demasiado general. Me interesa lo que quieres decir, pero ?puedes ser m?s espec?fico?'.

Date espacio para pensar

<<Si sientes alguna vacilaci?n cuando se te piden sobre algo, di claramente: 'No s?. Me gustar?a tener una hora (un d?a o una semana) para pensarlo'.

Reconoce tus sentimientos

Escucha lo que te dice tu mente

No intentes gustar todo el tiempo

Espera hasta que tengas toda la atenci?n

Su libro <<A woman in your own right>> (<>) se convirti? en un cl?sico de la literatura feminista y ha sido impreso varias veces desde entonces, con una nueva edici?n actualizada reci?n lanzada.