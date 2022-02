17 h?bitos que distinguen a las parejas que funcionan

The content originally appeared on: El Dia

Parejas que funcionan: Estamos a un paso de San Valent?n, el d?a m?s amoroso del a?o, los enamorados celebrar?n su pasi?n y muchos comprar?n costosos obsequios.

Los detalles y regalos sin duda son agradables, sin embargo no har?n que la pareja funcione si en ella faltan los “ingredientes” fundamentales. ?Qui?n no se ha preguntado alguna vez cu?l es el secreto para que una pareja dure, para que no caiga en la rutina, para que se mantenga la chispa encendida? Para conocer la ‘receta’ del amor hemos consultado con los expertos de GrupoLaberinto que nos han dado estos h?bitos para poner en pr?ctica en nuestro d?a a d?a.

1. Escuchan.

Prestar atenci?n a nuestra pareja es uno de los principales consejos para que ?sta funcione. Adem?s, a trav?s de la escucha los problemas pueden verse desde otra perspectiva y encontrar antes su soluci?n.

2. Sonr?en.

El traje m?s sexy y rejuvenecedor del mundo es la sonrisa.

3. Se tocan.

El contacto f?sico es el m?s poderoso ansiol?tico del mundo, as? como el cari?o y la dulzura son grandes reconstituyentes. Las parejas felices mantienen el contacto corporal siempre que sea posible.

4. Mentalizan.

Procuran comprender el comportamiento de su pareja en funci?n de sus cambios en el estado mental y emocional. En toda relaci?n duradera es fundamental entender que nuestro comportamiento y el de los dem?s depende del momento vital en el que estamos.

5. Respetan.

El respecto es, sin duda, la base de toda comunicaci?n o v?nculo social que pretenda ser positivo. Sentirse respetado por la pareja es vital para el buen funcionamiento de otros aspectos important?simos como la tranquilidad, el sexo o la confianza.

6. Se apoyan.

Una buena pareja ha de ayudarnos en lo posible y acompa?arnos si tenemos problemas o dificultades, la pareja es un “refugio”.

7. Generan seguridad.

La confianza ?Cu?nto cuesta ganarla y lo f?cil que puede desaparecer! Desarrollar estabilidad y confianza es clave para que una pareja dure y sea feliz.

8. Son generosos.

No estamos hablando de regalos de San Valent?n (al menos no s?lo), hablamos de una actitud desprendida hacia la persona del otro y sus circunstancias, donde la mezquindad no tiene lugar.

9. Negocian.

En el arte del amor, es tan importante ceder como cuidar la asertividad. El v?nculo debe favorecer a ambos para que la relaci?n sea feliz y duradera y no inclinarse para satisfacer mayoritariamente a uno mientras el otro renuncia a sus derechos. ?Hay que negociar!

Te invitamos a leer: Depresi?n y el coraz?n, temas de la agenda m?dico cient?fica

10. Reconocen sus errores.

El conocerse es una de las claves para comprender tambi?n a nuestra pareja y empatizar con ella. Tener autocr?tica y ser capaz de disculparse y reparar cuando uno se equivoca es muy conveniente con vistas a mantener una relaci?n saludable.

11. Perdonan.

Somos imperfectos y adem?s intolerantes por lo que compartir la vida y el espacio con un “compa?ero” hace necesario trabajar la paciencia y el perd?n, si queremos gozar de una relaci?n firme.

12. Desdramatizan.

Con perdonar no es suficiente, tambi?n hay que olvidar o relativizar. Respirar… No darle demasiada importancia a las cosas, relativizar, contar hasta 10. Y es que el amor, puede que no salve una pareja, el humor, s?.

13. Son independientes.

Para lograr una pareja sana y armoniosa, no es necesario hacerlo todo juntos. Es m?s, esta es una de las razones por las que, en ocasiones, las parejas rompen. Tener cada uno su espacio, su ocio y sus relaciones reforzar? la pareja y el placer de estar juntos.

14. Se autorrealizan.

Que una persona logre por s? misma sus objetivos y sus metas hace que ?sta se sienta feliz y plena, ya que no depender? de nadie y su relaci?n de pareja ser? mucho m?s sana.

15. Comparten.

Pasar tiempo en pareja siempre es necesario. Desde un ameno paseo de media hora cada d?a despu?s del trabajo, hasta asistir juntos a la fiesta de cumplea?os de un amigo.

16. Se divierten.

No todo el tiempo con la pareja puede centrarse en el trabajo o en las actividades rutinarias. Divertirse y, adem?s, hacerlo en pareja es una garant?a de durabilidad y felicidad.

17. Son activos sexualmente.

S?, sabemos que no es lo mismo llevar 6 d?as que 6 a?os juntos, sabemos que el sexo requiere un esfuerzo f?sico y hasta intelectual, que uno a veces est? falto de energ?a… Para el sexo, como para todo lo bueno, hay que ser disciplinado pero luego, es como salir del gimnasio ?qu? bien sienta!

Fuente: Yahoo Noticias