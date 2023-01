100 000 croisiéristes partiront en excursion cette saison

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Une vingtaine de navires feront des rotations pour assurer des escales en Martinique, sur la moitié de l’année. • PHOTO JEAN-MARC ETIFIER/ARCHIVES FRANCE-ANTILLES

Quatre agences réceptives se partagent sur l’île le marché des croisiéristes qui s’offrent une excursion. Et elles ont bien l’intention de choyer les compagnies maritimes pour garder cette niche rentable…

Les agences réceptives (ndlr : les agences qui

accueillent les croisiéristes à terre) répondent à des appels

d’offres des compagnies maritimes qui font escale en Martinique

durant la saison des croisières qui va d’octobre à avril. Il faut

compter une vingtaine de navires qui feront des rotations sur la

moitié de l’année. Soit 100 000 excursions vendues par saison. Un

chiffre non négligeable pour les professionnels du secteur qui font

leur maximum pour obtenir et garder le marché…

Comment les agences de la place, au nombre de

quatre répondent-elles à ces offres ? David Baude directeur général

de Roger-Albert Voyages, est fier d’annoncer que l’entreprise qu’il

dirige a été la première agence martiniquaise à proposer des

excursions aux croisiéristes : « Les premières excursions

datent de 1958 ! C’est dire si c’est une activité historique pour

le groupe et que nous avons donc un certain savoir-faire dans le

domaine. Et bien que nous ayons lié des contacts avec les

compagnies au fil de ces décennies de partenariat, nous devons

rester professionnels pour continuer à offrir le meilleur. Car pas

question de plaisanter sur les excursions ! Une mauvaise expérience

et la compagnie peut nous rayer de ses prestataires et pire encore,

décliner la destination l’année suivante. »

Le directeur poursuit : « Nous devons

proposer un panel de produits qui tienne compte à la fois de la

catégorie socioprofessionnelle, de l’âge moyen des voyageurs à bord

et, de la thématique, s’il y en a une, de la croisière ». De

grands thèmes regroupent ces excursions : culture,…