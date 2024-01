10 parejas de celebridades que desafiaron sus notables años de diferencia

The content originally appeared on: El Dia

En todos los ámbitos de la sociedad y especialmente en el mundo del espectáculo el amor a menudo desafía las normas establecidas por la sociedad, incluyendo la edad.

Son numerosos los casos de parejas de celebridades que han enfrentado críticas y prejuicios por apostar a una relación donde los años es solo un simple número. Algunas historias comenzaron sin querer, otros fueron presentados por algún cupido.

La considerable diferencia generacional entre estas 10 parejas de Hollywood no ha sido un impedimento para que encuentren la armonía y los puntos en común para dar rienda suelta a su amor. Lo demuestra la solidez con la que llevan sus distintas relaciones, que muchas veces han terminado en un feliz matrimonio con hijos.

Cuando el cantante Mick Jagger sacaba en 1987 su segundo álbum como solista llamado “Primitive Cool” fuera de The Rolling Stones, que ya llevaban 25 años activos, no se imaginó que su futura esposa estaba apenas naciendo. Así como Ines de Ramón en 1992: cuando apenas era una bebé recién nacida, Brad Pitt empezaba a ganarse su primer papel protagónico en la película “A River Runs Through It”, a sus 28 años. Y es que el amor no sabe de tiempos ni edades.

Mick Jagger y Melanie Hamrick. REUTERS/Hannah McKay

Esta pareja representa la reafirmación de que no hay que preocuparse si uno no encuentra al amor de su vida a los 40 años, puede que ni siquiera haya nacido aún. A lo largo de su carrera como una de las mayores estrellas de rock del mundo, Mick Jagger ha estado relacionado con muchas mujeres, pero no fue hasta sus 71 años de vida que pareció conocer a su ‘alma gemela’, la bailarina de ballet Melanie Hamrick, de solo 27 años.

Según Page Six, ambos artistas hablaron por primera vez entre bastidores en un concierto en Tokio en 2014, donde Jagger invitó a Hamrick a cenar, según Ultimate Classic Rock. Según allegados a la pareja, la bailarina “devolvió la sonrisa” al líder de The Rolling Stones “tras meses de luto por L’Wren Scott”, quien fue su novia.

Desde entonces, no se separaron ni un momento y, dos años después, dieron la bienvenida a su hijo Deveraux Octavian Basil, el octavo y último hijo del astro musical. Así, mientras la relación de casi 10 años lleva un perfil bajo, Mick y Melanie también procrearon otro “hijo” en 2019: “Porte Rogue”, un espectáculo de ballet coreografiado específicamente con música de The Rolling Stones.

Mel Gibson y Rosalind Ross. (AP)

Para Mel Gibson, un matrimonio fallido solo significó el inicio de una nueva era en su vida. Tras más de tres décadas de relación con su ex esposa Robyn Moore y siete hijos en el camino, la estrella de “Corazón valiente” volvió a enamorarse como un adolescente a sus 58 años de una joven de 24 años llamada Rosalind Ross.

Te puede interesar:Matthew McConaughey brindó la fórmula ideal para cumplir las metas de Año Nuevo repasando sus últimos 15 años de vida

La pareja se conoció cuando Rosalind fue contratada para coescribir un guión para la empresa del actor, y la chispa surgió durante un viaje de Ross al rancho de Gibson en Costa Rica en 2014, marcando el inicio de su romance. Posteriormente, compartieron diversas experiencias, incluyendo escapadas a Panamá y Sydney, a donde la joven viajó a visitarlo en el set de la película “Hacksaw Ridge”, consolidando así su relación. Tres años después de conocerse, dieron la bienvenida a su primer hijo juntos y octavo hijo de Mel.

La estrella de cine ha defendido su relación, argumentando que la edad es sólo un número: “Nos gustamos. Ella es adulta y nos gustamos. Podría causar un problema y uno tiene miedo a estas cosas, pero está funcionando muy bien”, confesó. “Es una persona muy especial. Me encanta. Así que ya está. Ya está. ¿Qué más se puede pedir?”.

Brad Pitt e Inés de Ramón.

Tras un tormentoso divorcio y una relación extremadamente mediática con la también estrella de cine Angelina Jolie, a Brad Pitt se le relacionó sentimentalmente con algunas modelos jóvenes y famosas como Emily Ratajkowski y Nicole Poturalski. Si bien no hubo una confirmación oficial en ninguno de los dos casos, el eterno galán de Hollywood encontró la estabilidad con la diseñadora de joyas Inés de Ramón, de 33 años.

A inicios de 2022, de Ramón se separaba discretamente de la estrella de “The Vampire Diaries” Paul Wesley y, en noviembre de ese mismo año, fue captada junto a Pitt públicamente. El actor de “Troya” y la diseñadora se conocieron a través de un amigo en común y, a diferencia de sus anteriores relaciones casuales, congeniaron lo suficiente como para que Brad, a sus 58 años, decidiera que era la indicada, llevándola a varios eventos de alto perfil.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. REUTERS/Monica Almeida

Indudablemente, las coincidencias de la vida son las que han marcado a esta pareja de renombrados actores, pues parecen haber estado predestinados a encontrarse tarde o temprano: los oscarizados actores Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones cumplen años el 25 de septiembre, con Zeta-Jones habiendo nacido exactamente 25 años después que Douglas. ¿Quién lo diría?

La estrella de “Bajos instintos” conoció a su media naranja en 1998 en el Festival de Cine de Deauville, cuando la actriz, de entonces 29 años, promocionaba su película “La máscara del Zorro”. Su enamoramiento fue tal que pidió a su publicista que concertara una cita con ella, en donde le dijo “Sabes, voy a ser el padre de tus hijos”.

“¿Sabes qué es lo peor? Bromeó Catherine durante una entrevista en la alfombra roja de Access en 2019. “Que él tenía razón”. La pareja inició un romance que se consumó en un matrimonio en el año 2000 y tuvieron dos hijos. Pese a que se separaron en 2013, el amor venció cualquier obstáculo y decidieron regresar al año siguiente.

Bruce Willis y Emma Heming. (Getty Images)

Esta es una historia de amor a prueba del tiempo y las duras adversidades de la vida. La pareja se conoció cuando Bruce Willis tenía 52 años y tres hijas que comparte de su anterior matrimonio de 10 años con la también actriz Demi Moore. La modelo Emma Heming tenía 29 años y ha confesado que, pese a la diferencia de dos décadas, lo que sintió fue amor a primera vista.

“Cuando nos conocimos, me sorprendió lo encantador y divertido que era; y extremadamente guapo”, reveló Emma a People sobre su primer encuentro, a lo que Willis añadió: “Yo ya estaba enamorado de ella”. Un año después, ya se lucían juntos como pareja en eventos públicos como el estreno de la película “Flawless” de Willis, que incluso convirtió en un encuentro familiar, pues estuvieron presentes tanto su ex pareja Demi Moore como su hija Tallulah.

La pareja se casó en 2009 y, fruto del matrimonio, nacieron las últimas dos hijas del actor de “Duro de Matar”, quien actualmente sufre de demencia frontotemporal, una enfermedad degenerativa que le ha limitado su capacidad de comunicación y que tiene a Heming cuidándolo todos los días.

Sylvester Stallone y Jennifer Flavin. (Getty Images)

El tórrido romance entre Sylvester Stallone y su esposa Jennifer Flavin ha estado marcado por la inestabilidad, pero hasta el día de hoy, no se rinden. En 1988, Flavin era una joven de 19 años que visitaba Hollywood cuando conoció a un Stallone de 40 años en un restaurante de Beverly Hills, California. Ya tenía dos hijos con su primera esposa Sasha Czack.

Su romance se hizo público en 1990 durante una aparición en la alfombra roja, y en 1994 el actor de “Rocky” terminó con Flavin mediante una carta de seis páginas escrita a mano enviada por Fed-Ex. Al parecer, Stallone había tenido una aventura con una supermodelo y creyó que la había embarazado. Sin embargo, en cuanto comprobó que no era el padre, Jennifer le dio otra oportunidad.

Se casaron en 1997 en Inglaterra y tuvieron tres hijas: Sistine, Scarlet y Sophia. Sin embargo, fue en agosto de 2022 que Flavin solicitó intempestivamente el divorcio a Stallone, cancelándolo meses después, ya que el actor “siempre quiso arreglar las cosas”, según People.

George Clooney y su esposa Amal Clooney. REUTERS/Mario Anzuoni

George Clooney no creía en el matrimonio hasta que una joven abogada y activista libanesa le hizo cambiar de opinión: Amal Alam Uddin. Hace 10 años, un amigo en común los presentó durante una cena en casa del galán de “ER” en Italia a la que Amal fue como invitada especial. La conexión entre ambos fue instantánea y ya había sido predicha por su amigo.

“Me llamó mi agente y me dijo: ‘He conocido a una mujer que va a venir a tu casa y con la que te vas a casar’. Lo más gracioso fue que mi madre y mi padre estaban de visita, así que mis padres estaban allí, y nos quedamos hablando toda la noche”, contó George.

Al estilo antiguo, ambos se comunicaban por correo electrónico durante meses antes de que tuvieran su primera cita en Londres. La ilusión del enamoramiento fue tal que, a menos de un año de conocerse, Clooney le propuso matrimonio por sorpresa. Desde entonces, le han dado la bienvenida a sus gemelos y han dedicado su vida a su labor filantrópica.

Beyoncé y su marido Jay-Z. (Foto: @beyonce/ Instagram)

El inicio de la historia de estos “locos de amor” estuvo marcado por colaboraciones musicales, siendo una de ellas el icónico primer sencillo de Beyoncé llamado “Crazy in Love”. La glamurosa estrella pop conoció a Jay-Z a los 18 años, finalizando la década de los 90. Fueron amigos durante un año y medio antes de convertirse en algo más, ya que la cantante considera que la amistad es una base “muy importante para la relación”.

En 2002, cuando ya eran oficialmente una pareja, el rapero y la entonces integrante de la agrupación Destiny’s Child colaboraron juntos en el tema “03 Bonny and Clyde” de Jay-Z, que no tuvo mayor alcance. Sin embargo, el boom estaría por llegar en 2003, cuando Beyoncé se lanza al estrellato con “Crazy in Love”, la segunda colaboración de ambos que ganó premios a mejor canción de R&B y a mejor colaboración de rap en los Grammy de 2004.

En 2008 se casaron y en 2012 nació su primera hija Blue Ivy. “Este bebé ha hecho que le quiera más de lo que nunca pensé que podría querer a otro ser humano”, dijo. En 2017 dieron la bienvenida a gemelos y, el mismo año, el rapero admitió que le fue infiel a su esposa. Sin embargo, la pareja ha trabajado en seguir adelante juntos.

Blake Lively y Ryan Reynolds.

Ryan Reynols y Blake Lively se unen a la filosofía de Beyoncé sobre la importancia de ser amigos antes de volverse una pareja, y es que estos tórtolos parecen tener una fórmula mágica para mantener la llama del romance viva, pese al pasar de los años. “Fuimos amigos durante mucho tiempo, que creo que es la mejor manera de tener una relación, empezar como amigos”, dijo Reynolds a Entertainment Weekly.

El dúo se conoció durante el rodaje de “Linterna Verde” en 2010, cuando Lively sostenía una relación con su compañero de elenco de “Gossip Girl” Penn Badgley y Reynolds estaba casado con Scarlett Johanson. A fines de mismo año, ambos decidieron terminar con sus respectivas parejas.

Los actores tuvieron una peculiar “cita doble” en donde salieron con otras personas, según contó Ryan, pero fue “la más incómoda”. En 2011, ambos ya se mostraban como pareja en alfombras roja y el año siguiente se casaron. Desde entonces, se han convertido en padres de cuatro hijos: James, Inez, Betty y un recién nacido al que dieron la bienvenida este año.

Priyanka Chopra y Nick Jonas. REUTERS/Mario Anzuoni

Al menor de los Jonas Brothers le importó poco o nada que Priyanka Chopra tuviera 34 años y él 24 cuando se conocieron. Pero la diferencia de edad no fue lo único peculiar que marcó la relación entre ambos artistas. Lejos de los métodos tradicionales, Nick Jonas decidió contactar a la actriz hindú en 2016 mediante Twitter diciéndole: “Unos amigos en común me han dicho que deberíamos quedar”.

Sorprendida, Chopra accedió a darle su número y mantuvieron una relación basada en los mensajes de texto, que Jonas describió a Vogue como “amistosa con un ojo hacia el coqueteo.” Tiempo después, en 2017, la pareja se conoció personalmente en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair, donde Jonas se arrodilló.

“Esto es frente a un montón de gente”, recordó que le dijo el cantante. “Le digo: ‘Eres real. ¿Dónde has estado toda mi vida?’. En voz alta”. Poco tiempo después, comenzaron a salir y a lucirse en diferentes eventos públicos. A mediados de 2018 se comprometieron y en diciembre de ese año se casaron en una ceremonia hindú en honor a las raíces de Chopra al día siguiente. Su hija Malti nació el año pasado.