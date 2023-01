10 idées de sortie ce week-end en Martinique

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

FA

La rédaction a concocté pour vous une série de manifestations et d’animations proposées ce samedi et ce dimanche (28 et 29 janvier).

Election des rois et reines du Carnaval > A Fort-de-France : 1ère édition

d’Elégances carnavalesques à Foyal. Un show entre carnaval et mode

avec 12 candidates. Animation : Tanbou Bô Kannal et Recherches et

Tradition. Dimanche 29 à 15h – au Grand carbet du parc

floral / Tarifs : 30 € adulte et 10 € enfant / Infoline :

0696 80 50 20 – 0696 61 79 29 > A Rivière-Salée : élection des reines

et mini-reines. Animation : Temps danse évasion, les Fouben, Magma,

Alliance 972, Moov, Tout venant, Sa ki fè fèt…

NewsAmericasNow.com